Schuurs: ‘Bij het eerste van Ajax is er concurrentie van Europese top’

Perr Schuurs gaat dit seizoen voor zijn kans in de hoofdmacht van Ajax. De jeugdige verdediger is zich er wel van bewust dat hij in de selectie van Erik ten Hag te maken heeft met forse concurrentie. “Het bevalt me heel goed en ik ben erg tevreden met hoe het allemaal gaat”, verzekert Schuurs, die vrijdagavond met Jong Ajax onderuit ging bij Roda JC Kerkrade, in gesprek met FOX Sports.

“Als je kijkt naar het eerste is er veel concurrentie. Concurrentie van Europese top. Ik moet mezelf gewoon door ontwikkelen en dan wachten tot ik mijn kans krijg. Ik moet realistisch blijven en ik kan van een speler als Daley Blind gewoon veel leren”, vervolgde de van Fortuna Sittard overgekomen Schuurs. “Wat we allemaal willen is kampioen worden en ik denk dat dat met zo’n speler een stuk makkelijker zal zijn.”

Jong Ajax moest op bezoek in Kerkrade, waar Michael Reiziger zijn ploeg met 2-1 zag verliezen. Mario Engels was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de overwinning van de Limburgers. De aanvaller maakte beide goals. Jurgen Ekkelenkamp trof doel namens Ajax. “We hadden het eerder af moeten maken en de wedstrijd feller moeten beginnen. Zoals we de tweede helft hebben gespeeld”, oordeelde Schuurs. “Ikzelf speelde de eerste helft ook helemaal niet zo goed. De tweede helft heb ik het wel opgepakt.”

“We trainen al negen weken samen en dan moet je wel gewoon een team zijn en weten wat iedereen kan.” Ekkelenkamp was evenmin tevreden over hetgeen hij en zijn ploeg lieten zien. “Wij willen gewoon kampioen worden en hier winnen”, benadrukte de middenvelder. “De eerste helft was heel slecht van onze kant. De tweede helft wat beter. We hadden ook een beetje ongeluk en na de 1-1 hebben we ook een drie-tegen-twee kans. Dan gaat het mis en scoren zij direct de 2-1. Dat kan gebeuren en daar moeten we van leren.”