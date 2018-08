‘Het leek wel alsof Cristiano Ronaldo in de Veste was aangekomen’

FC Twente heeft de trouwe aanhang tijdens de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie getrakteerd op een belangrijke overwinning. De Tukkers wonnen vrijdagavond in een vrijwel uitverkochte Grolsch Veste met 2-1 van Sparta Rotterdam, dat vorig jaar eveneens wegviel uit de Eredivisie en samen met de ploeg van Marino Pusic als een van de titelfavorieten wordt gezien.

“We moeten met beide benen op grond blijven. We hebben een fantastisch teamprestatie geleverd”, benadrukte Pusic na de zege, in gesprek met TC Tubantia. “Dit hadden de mensen niet verwacht, maar het is te vroeg voor de polonaise. De zege is belangrijk, maar we hebben nog een heel lange weg te gaan.”

Ulrich Bapoh maakte met een schot via de paal de eerste goal van het seizoen. Lars Veldwijk stelde echter razendsnel orde op zaken, maar nog voor de rust benutte Tom Boere een door hemzelf versierde strafschop. “Dit geeft zoveel energie aan de groep, de club en onze trouwe supporters. De eerste divisie valt niet te onderschatten”, stelde Pusic.

“Er gebeurt van alles, er doen veel goede teams mee, de weerstand is enorm. We moeten alle wedstrijden honderd procent aanvliegen, want niemand is makkelijk te verslaan.” De naam van Wout Brama werd volop gescandeeerd. “We zijn goed ontvangen als ploeg. Het spel was wat onrustig en ging op en neer. Een gelijkspel was terecht geweest, maar wij zijn de gelukkige”, stelde de middenvelder.

Dat het publiek het ‘Obladi Oblada’ constant zong, deed Brama goed. “Het is leuk als je gewaardeerd wordt door het publiek. Het leek wel alsof Cristiano Ronaldo in de Veste was aangekomen.”