Klopp ziet De Bruyne wegvallen: ‘Iemand die zo denkt, is een klootzak’

Manchester City maakte vrijdag bekend dat Kevin De Bruyne ongeveer drie maanden is uitgeschakeld. De sterspeler van de Engelse topclub heeft zijn kniebanden beschadigd en kan de komende tijd niet voetballen. Volgens velen is het wegvallen van de aanvallende middenvelder een gigantische klap voor the Citizens, maar Jürgen Klopp vindt dat wel meevallen.

De Duitse manager van Liverpool weigert te beamen dat de blessure van De Bruyne als gunstig kan worden gezien voor the Reds. “Ik denk dat als iemand zo denkt, over een dergelijke situatie, dan is hij een klootzak, om eerlijk te zijn. Zo ben ik niet. Ten eerste wil ik hem het allerbeste wensen, ik houd van deze speler”, wordt Klopp geciteerd door Sky Sports.

“Ik wilde hem heel graag toen ik bij Borussia Dortmund zat en toen hij bij Chelsea was, maar José (Mourinho, red.) wilde mij hem niet geven! Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Ze hebben natuurlijk opties, zoals altijd. Ze hebben Riyad Mahrez gehaald, Bernardo Silva kan wat dieper spelen, Phil Foden kan daar spelen, Ilkay Gündogan kan daar spelen.”

“Niemand hoeft zich zorgen te maken over Manchester City en hun kwaliteit. Wij kijken niet naar andere ploegen. Wij vertrouwen op onze eigen kwaliteiten en proberen er het beste van te maken. Hopelijk werkt dat voor ons”, besluit Klopp. Manchester City ontvangt zondag Huddersfield Town, terwijl Liverpool maandagavond op bezoek gaat bij Crystal Palace.