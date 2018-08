Willem II wint bij dramatisch Groningen en evenaart goede reeks uit 1999

Willem II heeft vrijdagavond ten koste van FC Groningen de eerste punten van het seizoen gepakt. Zes dagen na de 0-1 thuisnederlaag tegen VVV-Venlo zegevierde het team van Adrie Koster over FC Groningen, dat op de eerste speeldag met 5-1 van Vitesse had verloren: 0-1. Willem II won van geen enkel team meer Eredivisie-duels dan van FC Groningen (23) en heeft voor het eerst sinds mei 1999 drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden buitenshuis gewonnen.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Groningen. Ritsu Doan bewaarde de rust en haalde vanaf een meter of zestien uit; Timon Wellenreuther pakte het lage schot. Willem II liet zich daarna meer gelden. Fran Sol kreeg een kleine kans uit een corner. De bal werd voor het doel gebracht, waar de Spanjaard net niet kon koppen van dichtbij. De aanvaller probeerde het daarna nog met een schot, maar Sergio Padt had het leer in twee keer klem.

FC Groningen zat niet lekker in de wedstrijd en kreeg in de 33e minuut de 0-1 om de oren. Daniel Crowley stak na een snelle uitbraak het halve veld over en klopte Padt met een prachtig afstandsschot. De thuisploeg probeerde nog voor rust een gelijkmaker te forceren, maar zonder resultaat. Doan raakte met een omhaal slechts lucht, maar Tom van Weert liet Wellenreuther met een kopbal in actie komen. Een gevaarlijk schot van Ajdin Hrustic, dat maar rakelings naast ging, was het laatste wapenfeit van het eerste bedrijf.

Willem II liet in de tweede helft de bal aan FC Groningen, dat het spel echter niet kon maken. De goal van Willem II had het toch al broze zelfvertrouwen van Groningen verder aangetast. Na een uur spelen kreeg de thuisploeg toch een mogelijkheid: Van Weert kon van dicht bij binnen schieten na een corner, maar Wellenreuther bracht redding. Luttele minuten later schoot Aras Özbiliz de bal in het zijnet, na een heerlijke actie met de onzeker spelende Samir Memisevic als slachtoffer.

De onmacht droop van het spel van FC Groningen af en Willem II was dicht bij de 0-2. Na een goede actie van Özbiliz miste Atakan Akkaynak de finesse om de voorsprong in de 68e minuut te verdubbelen. FC Groningen speelde in de slotfase met de moed der wanhoop, met lange ballen richting Van Weert en invaller Tim Freriks, maar de noorderlingen konden ook in de vijf minuten extra tijd niet de tweede opeenvolgende nederlaag onder Danny Buijs voorkomen.