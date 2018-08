Feyenoord uitgedaagd: ‘Ik zie niet voor wie wij bang zouden moeten zijn’

Vitesse heeft zich deze zomer flink versterkt en Maikel van der Werff denkt zodoende dat de Arnhemmers aan het eind van de rit in de top drie van de Eredivisie kunnen eindigen. De 29-jarige verdediger heeft de selectie van trainer Leonid Slutsky in kaart gebracht en komt tot de conclusie dat Vitesse de top drie kan halen.

“Ja, niet alleen qua voetbal, maar ook wat mentaliteit betreft", zegt Van der Werff in gesprek met Voetbal International. “Er zijn nogal wat goede spelers vertrokken, maar ik heb het idee dat we er niet zwakker op geworden zijn. Die Bero is echt een beest op het middenveld, die geeft 150 procent”, aldus de stopper, die ook wijst naar de kwaliteit van de doelmannen.

“Met Pasveer hadden we al een goede keeper, maar nu zie je dat Eduardo ook meteen rust uitstraalt en niet voor niets international is geweest. En vergis je niet, er zijn nog veel jongens van vorig jaar, hè. Zo'n Foor staat nu ook geweldig te ballen op het middenveld. Ik zie niet voor wie wij bang zouden moeten zijn. De kunst is dit seizoen eens niet zoveel punten tegen de wat kleinere ploeg te laten liggen."

De komende weken wachten voor Vitesse confrontaties met onder meer sc Heerenveen, AZ en Ajax. "Laat maar komen, we hebben intern met de jongens uitgesproken dat we voor plaats drie of vier willen gaan”, zo geeft Van der Werff aan. “Ja, dan val je ook Feyenoord aan, is AZ toch ook gelukt vorig seizoen?”, zo wijst de routinier naar de derde plek van de Alkmaarders.