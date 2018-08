Anti-terreurplan rond debuut Ronaldo van kracht vanwege ‘wereldwijde impact’

Zaterdag begint Juventus de competitie met een uitduel met Chievo. Cristiano Ronaldo gaat dan zijn officiële debuut maken voor la Vecchia Signora, verzekert Juventus-trainer Massimilano Allegri vrijdag. De wedstrijd in Verona is een spektakel van ongekende allure door de aanwezigheid van de Portugees en daarom zijn er ook speciale maatregelen afgekondigd.

“Het is een evenement met wereldwijde impact en daarom hebben we besloten antiterreurmaatregelen af te kondigen”, laat Angelo Sidoti van de gemeente Verona weten aan Corriere dello Sport. Er worden onder meer extra agenten ingezet en er zijn enkele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk auto’s zich rond het stadion begeven.

Allegri is benieuwd hoe Ronaldo het gaat doen in Italië. “Hij is geïntrigeerd om te begrijpen hoe de teams in Italië spelen”, zegt de trainer, geciteerd door diverse media. Ronaldo zal zijn debuut maken, verzekert Allegri, en ook Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Joao Cancelo en Alex Sandro gaan spelen. “Iedereen verkeert in een goede conditie, zelfs Mario Mandzukic en Blaise Matuidi, die tot de WK-finale kwamen.”

“We moeten niet de fout maken dat we kunnen winnen, omdat we Cristiano hebben. Hij is een meerwaarde in een ploeg die twee Champions League-finales in de laatste vier jaar heeft gespeeld. Spelers als Ronaldo zijn anders dan anderen. Dat valt te zien aan alles wat hij heeft gewonnen. Hij is een positieve stimulans, voor iedereen”, besluit de trainer van Juventus.