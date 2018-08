Zaza negeert Marseille, Nice en Porto en gaat voor miljoenencontract in Italië

Simone Zaza vervolgt zijn loopbaan in Italië. Valencia maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de club een overeenkomst heeft bereikt met Torino aangaande de transfer van de aanvaller. De Serie A-club verrast enigszins met de komst van Zaza, want de spits kon uit zeer veel geïnteresseerde clubs kiezen.

Olympique Marseille had naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de 27-jarige Zaza, terwijl ook Sampdoria rond was met de aanvaller. Ook onder meer OGC Nice en FC Porto hadden belangstelling voor de zeventienvoudig international van Italië. Zaza, die nog tot medio 2021 vastlag bij Valencia, heeft echter gekozen voor een dienstverband bij Torino.

Met de deal is een bedrag van veertien miljoen euro gemoeid. Zaza wordt eerst voor twee miljoen euro gehuurd, waarna Torino verplicht is de aanvaller definitief vast te leggen voor een bedrag van twaalf miljoen euro. Naar verluidt gaat Zaza anderhalf miljoen euro per jaar opstrijken. Zaza verliet Juventus in de zomer van 2017 definitief voor Valencia voor zestien miljoen euro.

De Spaanse topclub huurde de spits in eerste instantie van de Italiaanse landskampioen en legde hem na een half seizoen vast. Zaza kwam in totaal tot 59 wedstrijden voor Valencia, waarin hij 19 treffers maakte en 6 assists produceerde. Eerder was de Italiaan ook nog actief voor onder meer Atalanta, Sassuolo, Sampdoria en West Ham United.