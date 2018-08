Juventus doet zaken met Arsenal en maakt enkele miljoenen over

Stephy Mavididi is vanaf vrijdag werknemer van Juventus. Arsenal maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige spits, die ook als buitenspeler kan fungeren, is overgenomen door Juventus. De clubs maken geen melding van een transfersom, maar naar verluidt is een bedrag van circa twee miljoen euro met de overgang gemoeid.

Donderdag doken de eerste berichten op dat Mavididi voor een transfer naar Juventus stond en nu is de overgang officieel bekendgemaakt. De Engels jeugdinternational gaat zich aansluiten bij de B-ploeg van la Vecchia Signora. “We willen Stephy bedanken voor zijn bijdrage aan de club en wensen hem veel succes in de toekomst”, zo zwaait Arsenal de aanvaller uit.

Mavididi is een jeugdproduct van de Londenaren en was jarenlang actief in de jeugdopleiding van the Gunners. De jonge aanvaller werd voorheen twee keer voor een halfjaar uitgeleend, aan respectievelijk Preston North End en Charlton Athletic. Mavididi, die tot medio 2022 heeft getekend bij de topclub uit Turijn, heeft zijn debuut in het eerste van Arsenal nooit gemaakt.