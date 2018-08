ADO informeert bij komende tegenstander naar spits: ‘Dan zeg ik: geen kans’

ADO Den Haag is nog altijd op zoek naar een opvolger voor de naar AZ vertrokken Björn Johnsen. Eerder had de club uit de Hofstad de pijlen gericht op Henk Veerman, maar hij verruilde sc Heerenveen onlangs voor het Duitse FC St. Pauli. Nu heeft ADO volgens TC Tubantia het oog laten vallen op Vincent Vermeij van Heracles Almelo.

Dat is pikant, omdat beide ploegen zaterdagavond in Almelo tegenover elkaar staan. Zowel trainer Frank Wormuth als technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil vrijdag niet ingaan op de vermeende interesse van ADO. “Het is mijn zaak niet. We spelen tegen elkaar, als je dan vraagt naar een speler, zeg ik: geen kans. Maar bellen ze maandag, dan ligt dat weer anders”, zo wordt Wormuth geciteerd door TC Tubantia.

Op dit moment geeft de Duitse trainer nog de voorkeur aan Adrián Dalmau, die deze zomer overkwam van Villarreal B, boven Vermeij. “Die heeft een neuslengte voorsprong. Vincent zit dicht bij de eerste elf. Hij werkt hard en we zijn content met hem”, aldus Wormuth, wiens ploeg op de eerste speeldag met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Ajax.

Vermeij staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Heracles, dat hem destijds overnam van De Graafschap. De 24-jarige spits, die in de jeugdopleiding van Ajax en Almere City speelde, heeft in Almelo nog een contract tot 2019, al heeft de club een optie om die verbintenis met nog één seizoen te verlengen.