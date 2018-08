Guardiola baalt: ‘Ze krijgen geen rust en wij zeggen dan: ‘Kom op!’’

Josep Guardiola kan de komende maanden niet beschikken over Kevin De Bruyne. Manchester City maakte vrijdagmiddag wereldkundig dat de middenvelder circa drie maanden aan de kant staat met een knieblessure. Op de wekelijkse persconferentie spreekt Guardiola van een 'groot gemis'.

"Het is niet makkelijk om Kevin te vervangen", citeert Sky Sports de oefenmeester. Hij kondigt aan dat Manchester City zonder De Bruyne zo goed mogelijk wil gaan spelen. De Belg krijgt ondertussen de steun die hij nodig heeft. "Mijn advies aan hem is om rust te pakken en de vakantie te nemen die hij deze zomer niet kreeg. Als hij er klaar voor is, zal hij weer meetrainen met de groep en dan verwelkomen wij hem met open armen."

"De arts heeft aangegeven dat hij tweeënhalve maand à drie maanden buitenspel zal staan. Het wordt een groot gemis, net als Benjamin Mendy vorig seizoen was", vervolgt de Spanjaard, twee dagen voor het thuisduel met Huddersfield Town. "Kevin heeft een fantastisch seizoen gedraaid en je wilt zulk nieuws nooit horen. Maar het hoort bij het voetbal. Het is zwaar voor Kevin en zijn familie, maar we moeten het accepteren."

Guardiola denkt dat de blessure van De Bruyne het gevolg kan zijn van het drukke speelschema van topvoetballers. Deze zomer reikte de spelmaker met België tot de troostfinale van het WK en zodoende had hij weinig rust in de zomer. "Spelers hebben geen rust, komen vervolgens terug en wij zeggen dan: 'Kom op, we gaan weer aan de slag'. Maar mensen hebben een limiet."