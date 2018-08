Mourinho: ‘Schrijf wat je wilt over hem en mij, maar lieg alsjeblieft niet’

Er klopt volgens José Mourinho niets over de berichtgeving over zijn 'verstoorde' relatie met Paul Pogba. Deze week schreven Engelse kranten dat de trainer en de middenvelder van Manchester United niet samen door één deur kunnen, na een interview waarin Pogba suggereerde dat het hem op Old Trafford aan vertrouwen ontbreekt. Mourinho zegt echter dolblij te zijn met zijn pupil.

De Portugees werd vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie het hemd van het lijf gevraagd over de Fransman. "We werken al ruim twee jaar samen en ik ben nooit zo blij met hem geweest als ik nu ben", maakte Mourinho volgens The Guardian duidelijk. "Dat is de waarheid. Ik kan niet meer van hem vragen dan hij laat zien." Mourinho haalde aan dat Pogba zich maandag pas aansloot bij de selectie en vrijdag al meedeed in de seizoensouverture tegen Leicester City. In die wedstrijd kwam hij bovendien tot scoren.

"Hij kwam hier maandag binnen, trainde drie dagen mee en vervolgens vroeg ik hem om mee te doen in een belangrijke wedstrijd voor ons", gaf Mourinho aan. "Hij deed het beter en stond langer op het veld (83 minuten, red.) dan we hadden verwacht. Hij zegt dat hij het deed voor de supporters en het team. Dat is precies wat ik wil horen. Hij werkt hard en speelt goed. Nogmaals: ik kan niet gelukkiger met hem zijn dan ik ben."

Mourinho hoopt dat de berichtgeving over zijn relatie met Pogba positiever wordt. "Schrijf wat je wilt over hem en over mij. Maar lieg alsjeblieft niet. Zorg er niet voor dat andere mensen denken dat Pogba niet beleefd of intelligent is, want dat is hij wel. Hij heeft nog nooit ruzie gemaakt met mij. We hebben nooit gebekvecht. Ik heb geen problemen."