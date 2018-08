Van Bommel staat voor bijzondere wedstrijd: ‘Ik ben er letterlijk opgevoed’

Voor PSV staat zaterdagavond de tweede wedstrijd van het seizoen op het programma, als de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Fortuna Sittard. Voor trainer Mark van Bommel een bijzondere wedstrijd, aangezien hij zijn debuut in het profvoetbal maakte voor de Limburgse club. “Van mijn 9e tot mijn 22e heb ik daar rondgelopen”, zegt Van Bommel op de officiële website van PSV.

“Ik ben er letterlijk opgevoed. Door de trainers, door mijn medespelers. Wat je normaal gesproken thuis of op straat meekrijgt, kreeg ik mee bij Fortuna”, stelt de oefenmeester, die voorspelt dat Fortuna dit seizoen weleens kan gaan verrassen. “Ik vind dat zij een beetje worden onderschat. Het is een degelijk, goed voetballend elftal met spelers die écht het verschil kunnen maken. Ik denk dat zij de verrassing worden van het seizoen.”

“Met mijn achtergrond gun ik ze dat natuurlijk van harte. Maar ik wil uiteraard dat de punten mee naar Eindhoven gaan”, vervolgt Van Bommel. Hij wist vorige zijn eerste Eredivisie-wedstrijd als trainer van PSV met 4-0 te winnen van FC Utrecht. “Het was niet zo dat het in het eerste uur helemaal niets was hoor, maar ik denk dat we beter kunnen dan dat. Soms is het ook gewoon zo dat je geduld moet hebben om openingen te vinden.”

“Het is ook een kwaliteit om de momenten te herkennen waarin je kunt toeslaan. Utrecht zakte ver terug op eigen helft, je kunt dan ook zeggen dat het knap is dat we er uiteindelijk doorheen komen”, concludeert Van Bommel. Voor PSV staat komende week het eerste treffen met BATE Borisov in de vierde voorronde van de Champions League op het programma. “Als je fit bent, zoals we allemaal zijn, kun je gewoon drie wedstrijden in een week spelen. Of ik wijzigingen doorvoer, hangt af van de wedstrijd. Ik denk dat we inmiddels zover zijn dat iedereen weet wat 'ie moet doen.”