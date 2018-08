Martina verlaat Everton op huurbasis en voegt zich bij drietal Nederlanders

Stoke City huurt Cuco Martina dit seizoen van Everton. The Potters zijn nog in afwachting van goedkeuring van de voetbalbond, maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Clubs uit lagere divisies dan de Premier League mogen ook na het verstrijken van de transferdeadline van 9 augustus nog spelers huren; Stoke speelt sinds dit seizoen in de Championship.

Martina wordt na Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay de vierde Nederlander in dienst van Stoke. Hij ligt nog twee seizoenen vast bij Everton, maar kwam dit seizoen niet voor in de plannen van Marco Silva. De 28-jarige Martina werd een jaar geleden door Ronald Koeman naar Everton gehaald en speelde in totaal 21 wedstrijden in de Premier League. Eerder werkte hij al met Koeman samen bij Everton; in Nederland speelde Martina voor RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en FC Twente.

"Cuco voegt de nodige lengte en kracht toe aan onze achterhoede. Hij heeft in de Premier League bewezen dat hij op meerdere posities uit de voeten kan", zegt manager Gary Rowett van Stoke. Algemeen directeur Tony Scholes is blij met 'zo'n ervaren speler, wiens veelzijdigheid een extra dimensie toevoegt aan onze selectie'. Martina is geboren en getogen in Nederland, maar speelt interlands voor Curaçao. Hij is aanvoerder van die ploeg en kwam al tot 37 interlands.

Eerder leek Middlesbrough er nog vandoor te gaan met Martina, maar Stoke trok dus aan het langste eind. Hij wordt herenigd met Ashley Williams, die door Everton eveneens aan de Championship-club wordt verhuurd. Sportief directeur Marcel Brands heeft de selectie van Everton deels vernieuwd: Luke Garbutt (Oxford United), Nikola Vlasic (CSKA Moskou) en Shani Tarashaj (Grasshoppers), Henry Onyekuru (Galatasaray) en Kevin Mirallas (Fiorentina) worden ook verhuurd.