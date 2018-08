Ten Hag: ‘Vanuit oefenduels naar Europees voetbal gaan, is verdomd moeilijk’

Erik ten Hag begrijpt de roep om de Eredivisie eerder te laten aanvangen. Vitesse-trainer Leonid Slutsky zei vorige week, na een 0-1 nederlaag tegen FC Basel, dat hij nog nooit meemaakte dat hij belangrijke Europese duels moest spelen voordat de competitie was begonnen. Valentijn Driessen waarschuwde vrijdag in De Telegraaf voor een 'bijrol' voor het Nederlands voetbal, als er niks gebeurt.

Op de persconferentie voorafgaand het duel tussen VVV-Venlo en Ajax zegt Ten Hag de uitschakeling vanAZ, Feyenoord en Vitesse in de Europa League-voorrondes te betreuren. "Dat is slecht voor het Nederlandse voetbal. Uiteindelijk hebben we er allemaal last van", geeft hij aan. "Internationaal, maar voor ons ook nationaal. Zij kunnen zich namelijk volledig op de Eredivisie focussen. Maar goed, wij proberen het goede voorbeeld te geven."

Ten Hag heeft de uitspraken van zijn 'Russische collega van Vitesse' meegekregen. "Daar zit wat in, want vanuit oefenvoetbal naar Europees voetbal gaan, is verdomd moeilijk. Maar er zitten ook haken en ogen aan eerder beginnen: denk aan de transferwindow en vakanties", aldus de trainer van Ajax. Ajax plaatste zich dinsdag wel voor de laatste voorronde van de Champions League, waarin Dynamo Kiev de tegenstander is.