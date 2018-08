Kans op vertrek Ziyech bij Ajax ‘steeds kleiner’; rechtsback mag weg

Ajax heeft geen plannen om de transfermarkt op te gaan, vertelt trainer Erik ten Hag vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie. De Amsterdammers hebben nog twee weken om zaken te doen, maar voorlopig is er geen behoefte aan nieuwe krachten. Bij een vertrek van Hakim Ziyech kan die situatie wel veranderen.

"Zoals de selectie nu is samengesteld, dan zijn alle posities goed ingevuld. Tenzij een speler als Hakim Ziyech nog vertrekt. Die kans wordt wel steeds kleiner", geeft Ten Hag daags voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo aan. De oefenmeester zou het bovendien snappen als rechtsback Luis Manuel Orejuela voor zijn kansen gaat bij een andere club. In Ajax 1 is er weinig perspectief op speeltijd voor de Colombiaan. "We zullen meedenken als er een club voor hem komt."

De rechtsbackpositie van Ajax wordt momenteel bezet door Noussair Mazraoui, terwijl Rasmus Kristensen zijn stand-in is. De geblesseerde Joël Veltman kan ook op die positie op de voeten, waardoor Orejuela niet meer nodig is. Een jaar geleden betaalde Ajax nog 3,65 miljoen euro aan Deportivo Cali om de vleugelverdediger over te nemen, maar hij kwam tot slechts een competitieduel en twee optredens in de beker.

Ten Hag geeft tevens aan dat Kasper Dolberg nog altijd niet fit is. Hij heeft de hersteltraining inmiddels hervat, maar ervaart nog last van zijn buikwandblessure. "De wedstrijden tegen Dynamo Kiev (22 en 28 augustus, red.) komen sowieso te snel", aldus de oefenmeester. "Hij is nog steeds niet pijnvrij, die stap moet hij eerst zetten. Daarna komen de teamtrainingen en het vervolg."