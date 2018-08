Oud-Ajacied Mido woog 151 kilo: ‘Ik kon niet eens honderd meter lopen’

Ahmed Hossam, beter bekend als Mido, kwam gedurende zijn loopbaan uit voor onder meer Ajax, Olympique Marseille, AS Roma en Tottenham Hotspur. In 2013 zette de Egyptenaar op dertigjarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. In de laatste fase van zijn carrière worstelde Mido veelvuldig met gewichtsproblemen en na zijn carrière kwam hij snel fors aan.

In gesprek met Sky Sports vertelt de oud-Ajacied dat hij na zijn afscheid als profvoetballer op gegeven moment 151 kilo woog. Met een fitnesstrainer en mental coach bracht Mido vervolgens zijn gewicht weer naar beneden. “Ik heb een aantal slechte jaren gehad met mijn gewicht, dat is erg vervelend voor een sportman. In één jaar kwam ik vijftig kilo aan. Ik heb heel hard gewerkt om af te vallen en ik ben blij hoe het is gegaan”, zegt Mido.

“Met een team ben ik aan de slag gegaan om af te vallen. Ik heb gebruik gemaakt van een fitnesstrainer en een mental coach, omdat het niet gemakkelijk is”, vervolgt de Egyptische oud-spits, die na zijn loopbaan een tijdje actief was als trainer. “Overgewicht is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Ik kon niet eens honderd meter lopen, woog 151 kilo. Nu weeg ik honderd kilo en ben ik weer gelukkig.”

“Ik zou iedereen aanraden om op zijn gewicht te letten. Als je het ideale gewicht hebt, kan je beter van het leven genieten. Nu geniet ik van het leven met mijn kinderen, zwem iedere dag en zes maanden geleden had ik dat niet kunnen doen”, besluit Mido.