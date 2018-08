Troost-Ekong maakt voor 3,3 miljoen euro overstap naar Serie A

William Troost-Ekong maakt per direct de overstap van Bursaspor naar Udinese. De ex-speler van onder meer FC Groningen en FC Dordrecht transfereert naar verluidt voor 3,3 miljoen euro. Udinese heeft zijn komst nog niet bekendgemaakt, maar de Serie A bevestigt via de eigen website dat zijn contract is ingediend door de club.

De 24-jarige verdediger maakte vrijdag al bekend te zullen vertrekken bij Bursaspor. "Ik wil iedereen in Bursa en bij Bursaspor bedanken, in het bijzonder mijn teamgenoten en de staf", schreef hij op Twitter. "Ik zal altijd warme herinneringen koesteren aan mijn tijd in Turkije. Het is nu tijd voor een nieuwe stap. Ik wens Bursaspor een fantastisch seizoen toe en ik zal de club als supporter blijven volgen."

Troost-Ekong, geboren in Haarlem, speelde in de jeugdopleiding van Fulham en Tottenham Hotspur. Hij kwam bij the Spurs niet verder dan het tweede elftal en vertrok in 2013 naar FC Groningen, waarvoor hij twee duels speelde voordat hij voor anderhalf jaar werd verhuurd aan FC Dordrecht. Via AA Gent, dat Troost-Ekong in het seizoen 2015/16 verhuurde aan het Noorse FK Haugesund, kwam hij in 2017 terecht bij Bursaspor.

In Turkse dienst kwam Troost-Ekong tot 32 competitieduels. Hij is een voormalig jeugdinternational van Nederland, maar speelt nu interlands voor Nigeria. De stopper maakte deel uit van de Nigeriaanse selectie voor het WK en stond in alle groepswedstrijden negentig minuten op het veld. Hij speelde zaterdag zijn laatste duel voor Bursaspor en kwam nog tot scoren, bij de 2-1 nederlaag tegen Fenerbahçe.