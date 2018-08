Schalke 04 betaalt zeven miljoen euro en strikt WK-ganger

Schalke 04 heeft zich versterkt met Hamza Mendyl. De Marokkaanse linksback komt over van OSC Lille, zo maakt de club uit de Bundesliga vrijdagmiddag bekend. Volgens L'Équipe is een bedrag van zeven miljoen euro gemoeid met de transfer. Mendyl heeft de medische keuring succesvol doorlopen en tekende vrijdag een contract tot medio 2023.

De twintigjarige Mendyl kwam sinds februari 2017 tot dertien competitieduels voor Lille. Hij behoorde deze zomer tot de WK-selectie van Marokko, maar bleef in alle groepswedstrijden op de bank. In totaal speelde Mendyl dertien interlands. De vleugelverdediger werd op 9 augustus, de dag van de Engelse transferdeadline, door Marokkaanse media nog in verband gebracht met Arsenal. Mendyl bleef bij Lille, maar is nu alsnog getransfereerd.

Schalke zocht deze maand naar een nieuwe linksback, omdat Bastian Oczipka een zware blessure opliep. Onder meer Danny Rose van Tottenham Hotspur werd aan die Knappen gelinkt. Vrijdag werd echter duidelijk dat men bezig was met de komst van Mendyl en die transfer werd gauw afgerond. "Ik ben heel blij om een contract te tekenen bij een grote club als Schalke", zegt hij. "Domenico Tedesco is een trainer die erom bekend staat spelers beter te maken. Dat heeft hij vorig seizoen bewezen. Ik hoop me onder hem verder te ontwikkelen."

"We hebben lang met Hamza om de tafel gezeten en we zijn blij om hem binnen te halen", vertelt trainer Tedesco op de clubwebsite. "Hij levert wat we nodig hebben op deze positie: atletisch vermogen, dynamiek, robuustheid en lef in aanvallend opzicht. We hopen met hem samen de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling." Eerder deze zomer versterkte Schalke zich al met Mark Uth, Steven Skrzybski, Salif Sané, Omar Mascarell en Suat Serdar.