Slutsky reageert op Ödegaard-geruchten: ‘Hoop dat het snel officieel wordt’

De Gelderlander en Omrop Fryslan wisten dinsdagmiddag te melden dat Vitesse de beste papieren heeft om Martin Ödegaard op huurbasis over te nemen van Real Madrid. Leonid Slutsky, trainer van de Arnhemmers, wil in gesprek met FOX Sports nog niet al teveel kwijt over de naderende komst van de Noorse middenvelder.

“Ik had je vraag verwacht”, reageert Slutsky op de vraag over Ödegaard. “We zullen zien. Zolang hij nog geen contract heeft ondertekend, is het nog niet officieel. We moeten nog even afwachten en ik hoop dat het snel officieel zal worden. Voordat er getekend is, kan ik niks zeggen over de speler in kwestie.”

In eerste instantie leek Ödegaard andermaal op weg naar sc Heerenveen, waar hij afgelopen anderhalf jaar op huurbasis speelde. De negentienjarige middenvelder keerde vervolgens terug naar Real Madrid, waarmee hij in de voorbereiding naar de Verenigde Staten reisde. Er is echter bij de Koninklijke voorlopig nog geen plaats voor Ödegaard, waardoor hij opnieuw op huurbasis mag vertrekken.