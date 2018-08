‘Ik loog over mijn leeftijd, had seks met mijn zus, mijn moeder werd geofferd’

Shiva N'Zigou heeft voor opschudding gezorgd in de voetbalwereld. De Gabonees, een voormalig aanvaller van onder meer Nantes en Stade Reims, geeft in een kerk toe dat zijn moeder is 'geofferd' door zijn vader, in de hoop N'Zigou een betere voetballer te maken. Bovendien hebben zijn ouders gelogen over zijn leeftijd.

N'Zigou is volgens zijn geboorteakte geboren op 24 oktober 1983 en zou nu dus 34 jaar zijn. Hij bekent echter dat zijn ouders de gegevens hebben vervalst, om hem vijf jaar jonger te laten lijken. N'Zigou speelde tussen 2001 en 2005 voor Nantes, nadat hij doorstroomde uit de jeugdopleiding, en tussen 2005 en 2010 voor Stade de Reims. Later kwam hij onder meer uit voor de Belgische clubs Virton en Namur.

"Mijn moeder is dood en ik moet bekennen dat ze is geofferd", zegt N'Zigou op kalme wijze in een Gabonese kerk, op beelden die door TV2Vie zijn vastgelegd. "Ik heb veel contracten ondertekend die veel geld in het laatje brachten voor de familie. Mijn vader besloot mijn moeder te vermoorden om al het geld voor zichzelf te houden en zodat haar geest zich kon vermengen met de mijne, waardoor ik een nog betere voetballer kon worden."

"In mijn dromen vroeg mijn vader aan mij om dat offer te brengen, maar ik weigerde. Uiteindelijk is het helaas toch gebeurd. Het spijt me. Ik wilde dit opbiechten", aldus 24-voudig Gabonees international, die nog niet klaar is met het luchten van zijn hart. "Toen ik jonger was, had ik een seksuele relatie met mijn tante en met mijn zus. Ik deed het ook met een vriend van me en ik had een langdurige relatie met een andere man."