Poyet op straat gezet door Girondins Bordeaux na tirade op persconferentie

Gustavo Poyet is vrijdagochtend ontslagen door Girondins Bordeaux, zo meldt L'Équipe. De trainer haalde donderdag op een persconferentie uit naar de clubleiding en krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Poyet dreigde donderdag al ontslag te nemen; zijn gedwongen vertrek wordt door de clubleiding gezien als een 'voorzorgsmaatregel'. Fysiektrainer Éric Bédouet neemt het roer waarschijnlijk over op interim-basis.

Het was een zware transferzomer voor Poyet. De trainer zag met Malcom en Diego Rolan twee spelers vertrekken, maar slechts een klein deel van de opbrengsten werd geïnvesteerd in nieuwe krachten. Donderdag kwam daar het vertrek van spits Gaëtan Laborde naar Montpellier bovenop en dat was voor Poyet de druppel. De oefenmeester had naar eigen zeggen een deal gesloten met de clubleiding dat er niemand meer zou vertrekken.

Op een persconferentie, enkele uren voor het gewonnen duel met het Oekraïense Mariupol (2-1) in de derde Europa League-voorronde, sprak Poyet van een van zijn 'slechtste dagen ooit bij deze club'. "Nee, ik ben niet blij. Het is schandalig wat de club met Laborde heeft gedaan. Ik heb de club verteld dat hij niet weg mocht, voordat we een vervanger hadden gestrikt. Ze hebben niemand gehaald, maar Laborde wel laten gaan."

Pas donderdagochtend kwam Poyet erachter dat zijn aanvaller weg was, gaf hij aan. "Ik kwam om 11.35 uur bij de club. Laborde was er niet, hij was in Montpellier. Niemand had me iets verteld", zei de Uruguayaan. "Ik wil met mijn zaakwaarnemer om de tafel en daarna neem ik een beslissing. Ik weet niet hoe dit afloopt. Of ik door wil? Nee. Het is een schande tegenover mij, de spelers en de supporters. Ik heb een verklaring nodig van de eigenaar of de voorzitter. Of ik ontslag ga nemen? Dat weet ik niet."

Bordeaux heeft het besluit van Poyet niet afgewacht. Vrijdagochtend zou hij op straat zijn gezet, al is dat nog niet officieel bekendgemaakt door de club. Naar verluidt zijn de spelers van les Girondins niet blij met het ontslag: zij weigerden vrijdagochtend te trainen. Bordeaux verloor zondag in de seizoensouverture met 0-2 van Strasbourg, maar bereikte ten koste van Mariupol wel de laatste voorronde van de Europa League.