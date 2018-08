‘Lozano en Huntelaar zijn belangrijkste kandidaten voor de topscorerstitel’

PSV is er voorlopig in geslaagd om Hirving Lozano voor de club te behouden. De aanvaller speelde vorig seizoen met zeventien doelpunten en elf assists een cruciale rol in het kampioensjaar. Vier spelers kwamen vaker tot scoren in de Eredivisie, maar volgens de bezoekers van Voetbalzone is Lozano ditmaal de belangrijkste kandidaat voor de topscorerstitel.

De afgelopen week kon op de frontpage worden gestemd op de poll: Wie wordt dit seizoen topscorer van de Eredivisie? Dat deden bijna twintigduizend bezoekers. Lozano kwam als 'winnaar' uit de bus met 26 procent van de stemmen, terwijl Klaas-Jan Huntelaar van Ajax het vertrouwen krijgt van 21 procent. Zijn concurrent Kasper Dolberg, die nog niet fit is, wordt volgens negen procent de meest productieve spits in het seizoen 2018/19.

De resultaten ontlopen elkaar verder weinig. Luuk de Jong (acht procent), Robin van Persie (zes procent), Steven Berghuis (vijf procent), Björn Johnsen (vijf procent) en Nicolai Jörgensen (drie procent) worden allemaal niet veel kans toegedicht op de topscorerstitel. Achttien procent koos voor de optie 'iemand anders'. In de eerste speelronde van de Eredivisie slaagden twee spelers erin om tweemaal te scoren: Mike van Duinen van PEC Zwolle en Morten Thorsby van sc Heerenveen.