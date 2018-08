Afwijzingen voor Chelsea en Real: ‘Het is ook makkelijk om weg te rennen’

Tottenham Hotspur hield zich erg rustig op de transfermarkt en haalde geen enkele nieuwe speler binnen. Manager Mauricio Pochettino verlengde in mei zijn contract, ondanks dat hij volgens de Daily Mirror naar Real Madrid of Chelsea had gekund. De Argentijn laat weten dat hij op deze manier zijn dankbaarheid richting the Spurs wilde tonen.

“Ik ben de club, de fans en voorzitter Daniel Levy erg dankbaar. Wanneer je in een moeilijke situatie zit, is dat juist het moment waarop je moet tonen dat je er bent. Het is makkelijk om dat te doen wanneer alles goed gaat. Het is ook makkelijk om weg te rennen als het wat minder gaat”, zo wordt Pochettino geciteerd door de Daily Mirror. “Ik wil juist op de voorgrond treden en vechten voor deze club, ondanks de omstandigheden.”

“Ik voel de verantwoordelijkheid om hier te blijven en dat is de reden dat ik er nog ben”, vervolgt de Argentijnse manager van the Spurs. “Ik ben gelukkig en Tottenham heeft me veel gebracht, waarvoor ik de club dankbaar ben. Dit was het moment om te zeggen: ik blijf bij jullie en ga vechten voor de club, ongeacht de omstandigheden. We wisten allemaal wat er zou gaan gebeuren.”

Volgens de Daily Mirror is Tottenham nog bereid om Toby Alderweireld, Danny Rose, Mousa Dembélé, Georges-Kevin N’Koudou en Fernando Llorente te laten vertrekken in de laatste weken van de transferwindow. Voor Alderweireld zou Bayern München in de markt zijn en de Belgische verdediger ziet een overstap naar der Rekordmeister zelf naar verluidt wel zitten.