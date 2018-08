FC Utrecht haalt Timo Letschert terug naar de Eredivisie

FC Utrecht sluit Timo Letschert weer in de armen. De Eredivisionist meldt via de officiële kanalen dat de 25-jarige verdediger voor een seizoen wordt gehuurd van Sassuolo. Er is bovendien een optie tot koop bedongen, zo laat Utrecht weten. Letschert keert na twee seizoenen terug in Stadion Galgenwaard.

"Timo is een verdediger die in Utrecht in feite geen introductie nodig heeft. Hij staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en sterke persoonlijkheid. Timo is een sterke, snelle verdediger met veel voetballend vermogen", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de clubwebsite. "Aan die mentale en fysieke kracht koppelt Timo een goede traptechniek en passing. Hij past perfect in het profiel van een échte FC Utrecht-verdediger en is enorm gedreven om na een periode waarin hij te maken had met blessureleed weer te laten zien wat hij kan."

In 2016 vertrok Letschert van Utrecht naar Sassuolo, voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Zijn avontuur werd niet wat hij ervan hoopte. Hij kreeg vier keer een basisplaats, totdat Letschert in oktober 2016 een schouderbreuk opliep. Die kwetsuur hield hem aan de kant in het restant van het kalenderjaar 2016. In zijn debuutseizoen zou hij slechts negen keer in actie komen en in de daaropvolgende jaargang ging het opnieuw mis, toen Letschert zijn kruisband afscheurde. Door die blessure kwam Letschert vorig seizoen tot slechts zeven competitieduels.

De komst van de voormalig jeugdinternational betekent mogelijk het einde van Ramon Leeuwin bij Utrecht. De dertigjarige Amsterdammer maakte in de seizoensouverture tegen PSV nog deel uit van een vijfmansverdediging, maar moet nu vrezen voor zijn plek. Eerder deze zomer versterkte Utrecht zich met Simon Gustafson, Othman Boussaid, Leon Guwara, Jonas Arweiler, Maarten Paes, Nicolas Gavory, Joris van Overeem, Emil Bergström en Oussama Tannane. Met Bergström en Leeuwin komt het aantal centrumverdedigers op vijf.