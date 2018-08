Clubloze Velthuizen duikt op bij AZ na langdurige blessure De Boer

Piet Velthuizen traint de komende dagen mee met de selectie van AZ, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De clubloze doelman vult voorlopig de plek in van Rody de Boer, die een schouderblessure opliep en de komende maanden zal ontbreken bij de Alkmaarders. Velthuizen krijgt daardoor de mogelijkheid om een dienstverband bij AZ af te dwingen.

“Na de trainingsstage wordt bepaald of het verblijf van Velthuizen in Alkmaar een tijdelijk vervolg krijgt”, meldt AZ op zijn website. De Boer kwam deze zomer over van SC Telstar en moest de tweede doelman worden achter Marco Bizot. AZ beschikt verder met de zeventienjarige Jasper Schendelaar nog over een keeper, maar hij zal nu vooral het doel van de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie gaan verdedigen.

Om die reden is AZ op zoek naar een tijdelijk aanvulling van de keepers en in die zoektocht zijn de Alkmaarders dus bij Velthuizen terechtgekomen. De 31-jarige sluitpost zit sinds januari zonder club, nadat hij het Cypriotische Omonia Nicosia achter zich liet. De enkelvoudig Oranje-international keepte vorig seizoen negen wedstrijden op Cyprus, alvorens hij Omonia in de winterstop achter zich liet.

Vorige zomer verruilde Velthuizen Hapoel Haifa voor Omonia Nicosia. De sluitpost kwam in Israël terecht nadat hij Vitesse in de zomer van 2016 had verlaten. Velthuizen speelde gedurende zijn carrière 240 wedstrijden voor de Arnhemmers en kwam verder nog één seizoen uit voor het Spaanse Hercúles.