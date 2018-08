Wegen van Juventus en Marchisio scheiden na 25 jaar

Claudio Marchisio is vertrokken bij Juventus. De club uit Turijn maakt bekend dat het tot medio 2020 doorlopende contract van de 32-jarige middenvelder met wederzijds goedvinden is ontbonden. Het is onduidelijk waar Marchisio naartoe gaat.

Marchisio zei in juni nog tegen Mediaset dat hij in het Allianz Stadium wilde blijven: “Ik wil hier spelen en wil bij Juventus blijven. Er is geen contact geweest met andere clubs, niets concreets. We hebben nog niet met Juventus gesproken, maar dat gaan we na de vakantie in juli doen. Ik ben optimistisch. Ik hoop te blijven, we zullen zien.”

Marchisio zou van Massimiliano Allegri te horen hebben gekregen dat hij moet vechten voor zijn basisplaats en dat het niet vanzelfsprekend is dat de 55-voudig Italiaans international bij de eerste elf zit. Als blijk van dank voor bewezen diensten liet Juventus Marchisio daarop weten bereid te zijn om hem transfervrij te laten gaan.

Marchisio zou aanbiedingen hebben ontvangen uit de Major League Soccer, uit China, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten, maar AS Monaco lijkt de beste papieren te hebben om Il Principino vast te leggen. Marchisio speelde 389 wedstrijden voor de club uit Turijn en kwam daarin tot 37 doelpunten.