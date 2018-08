‘Als ik tien jaar bij Vitesse kan werken, zou ik heel, heel blij zijn’

Leonid Slutsky tekende bij Vitesse een contract voor twee seizoenen, maar de Rus sluit niet uit dat hij langer werkzaam blijft in GelreDome. De 47-jarige trainer zegt in een interview met Rusland 24 dat hij iets op wil bouwen in Arnhem. Slutsky is bij Vitesse de opvolger van Henk Fraser.

“Als iemand tegen mij zegt dat ik tien jaar bij Vitesse zal werken, dan zal ik daar heel, heel blij mee zijn. Het is cool om in Europa te werken.” Slutsky werkte eerder kortstondig bij Hull City, maar werd daar na 21 wedstrijden ontslagen. Het is in de Eredivisie rustiger werken dan bij the Tigers, vertelt de voormalig jeugddoelman.

“Bij Vitesse is de selectie min of meer stabiel. We hebben alle versterkingen vroeg gehaald. Sinds maart werken we al aan de samenstelling en bekijken we spelers. Er was al een visie van welke posities versterkt moesten worden. Het is hier allemaal duidelijker en rustiger dan bij Hull. Bij dat soort clubs kunnen teams in anderhalve maand totaal veranderen.”

Slutsky legt zich erbij neer dat hij bij Vitesse met een lager budget werkt dan bij Hull: “We werken rustig en de doelstellingen van Vitesse corresponderen met de financiële mogelijkheden, in tegenstelling tot bij Hull. Daar werden spelers verkocht voor zestig miljoen euro en voor vijf miljoen gekocht. En toch was de doelstelling promoveren naar de Premier League.”