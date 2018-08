Spurs laten topaankoop na half jaar weer gaan

Cyril Théréau heeft zijn laatste wedstrijd voor Fiorentina gespeeld. De aanvaller, die eerder voor onder meer Udinese speelde, is in beeld bij SPAL en Belgische clubs. (La Gazzetta dello Sport)

West Ham United gaat in januari mogelijk een poging doen voor Mario Balotelli. De club uit Londen is nu niet bereid om tien miljoen euro te betalen voor de spits van OGC Nice. (l’Équipe)