‘Komt er geen actie, dan legt het Nederlandse voetbal zich neer bij een bijrol’

Na de eliminatie van Vitesse en Feyenoord op het Europese podium zullen alleen Ajax en PSV in de groepsfase van de Champions League of de Europa League actief zijn. Volgens Valentijn Driessen moeten de KNVB en Eredivisie CV ‘anticiperen op de nieuwe Europese waarheid’. Hij pleit er in zijn column in De Telegraaf voor dat de start van de Eredivisie enkele weken eerder plaatsvindt.

Driessen stelt dat de Eredivisie minimaal een week eerder van start moet gaan, maar idealiter zelfs twee of drie weken. “In zo'n geval hebben clubs vanaf half juli tenminste serieuze wedstrijden in de benen alvorens Europa in te gaan. Het blijkt noodzakelijk als modale, maar beter ingespeelde clubs uit Slowakije, Kazachstan of Kroatië te sterk zijn”, schrijft de journalist, die benadrukt dat ‘niets doen’ geen optie is. Hij weet dat er argumenten zijn waarom een vroegere seizoensstart niet ideaal is.

“De fans met hun jaarkaarten moeten nog op vakantie en dan is het seizoen al begonnen. Of clubs hebben hun selectie nog niet rond qua inkoop en verkoop. Toch, het is een kwestie van prioriteiten stellen, wil je als Eredivisie een rol spelen op het Europese podium”, vervolgt Driessen. “Komt er geen actie vanuit clubs en voetbalbond dan legt het Nederlandse voetbal zich neer bij een bijrol met alle nadelige sportieve en financiële gevolgen van dien. Het zal leiden tot een ongekende neerwaartse spiraal.”

Hij stelt dat zonder Europese confrontaties, de marktwaardes van de spelers en clubs in de Eredivisie zal dalen. “Spelers worden minder geconfronteerd met Europese weerstand, waardoor hun ontwikkeling afremt en het niveau van de elftallen en de competitie afneemt. Een proces dat leidt tot een nog vroegere uitstroom van kwaliteitsspelers uit de Eredivisie, omdat ze zich bij buitenlandse clubs wel kunnen doorontwikkelen.”