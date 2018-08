Zenit presteert onmogelijke: ‘Met hulp van strafschoppen en Gazprom’

Zenit Sint-Petersburg verloor bij Dinamo Minsk met 4-0 en leek in de touwen te hangen, maar de club van trainer Sergei Semak bereikte toch nog de play-offronde van de Europa League. In de return in Petrovsky werd het na verlenging 8-1. “Ik begrijp nog steeds niet hoe het ons is gelukt”, zegt middenvelder Christian Noboa.

“We geloofden erin, we geloofden in onszelf. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen, we zitten in de volgende ronde. Na de tweede goal bleven we geloven dat het mogelijk was. We keken elkaar in de ogen en zeiden: ‘kom op, dit gaan we niet verliezen’. De moraal van het team werd sterker, we gingen beter spelen en uiteindelijk wonnen we met 8-1.”

Trainer Semak refereerde na afloop aan enkele uitspraken van Aleksandr Lukashenko. De president van Wit-Rusland, die sinds 1994 het hoogste ambt van zijn land bekleedt, had na de 4-0 in de eerste wedstrijd namelijk geroepen dat ‘enkele spelers van Zenit op handen en voeten liepen’: “We hebben gezien in wat voor staat Zenit verkeert (...) Dinamo Minsk heeft het hele land een geweldige dag bezorgd. Goed gedaan!”

“De woorden dat wij op handen en voeten lopen, hebben ons geraakt. Het was een extra motivatie. Bedankt daarvoor”, reageerde Semak cynisch, zonder Lukashenko bij naam te noemen. Collega Sergei Gurenko van Dinamo Minsk erkende na afloop de nederlaag: “Als ik een goede en lange centrale verdediger had gehad, was het ons misschien gelukt, maar die heb ik niet.” Minsk had immers grote moeite met Artem Dzyuba, die een hattrick maakte.

“De enige kans voor Zenit was om iets te forceren door het centrum van de verdediging, met de hulp van lange spelers, strafschoppen en Gazprom”, grapte Gurenko. “Nee, ik dank Zenit voor de gastvrijheid. We waren klaar voor de wedstrijd en wilden op 0-0 spelen, maar dat lukte niet. Wat kan ik zeggen? Zenit heeft betere spelers. We hadden het beter moeten doen, maar speelden erg traag. Misschien konden we toch niet omgaan met de druk.”