‘Het blijft speciaal om tegen Ajax te spelen, vooral voor mijn familie’

VVV-Venlo krijgt zaterdagavond bezoek van Ajax en Danny Post kijkt uit naar deze wedstrijd. De middenvelder van de Venlonaren werd geboren in Amsterdam en ging als ‘klein jochie’ naar de wedstrijden in De Meer, zo vertelt hij in een interview met De Limburger. Ook had hij een seizoenkaart in de ArenA.

“Het blijft speciaal om tegen Ajax te spelen, maar dan vooral voor mijn familie in Amsterdam”, legt de 29-jarige Post uit, die in de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II het enige doelpunt van het duel voor zijn rekening nam. De aanvoerder hoopt ook tegen Ajax punten te kunnen pakken. Ten minste één.

“We kunnen vrij spelen, dus het is wel de insteek (om te stunten, red.)”, aldus Post. “Maar Ajax zal vaker de bal hebben, daar doe je niets aan. Aan de motivatie zal het zeker niet liggen. Ik denk dat Ajax niet staat te juichen om naar De Koel te komen, om op kunstgras te spelen.”

Post weet dat Ajax in de eerste speelronde punten verspeelde tegen Heracles Almelo (1-1) en dus dat de druk op trainer Erik ten Hag groot zal zijn. “Ze kunnen zich in de competitie geen misstap veroorloven. Dat zorgt zeker voor spanning. Dat kan in ons voordeel zijn.” Post, die eerder voor onder meer FC Dordrecht speelde, heeft 157 duels voor VVV op zijn naam staan.