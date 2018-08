‘Liverpool neemt na twee jaar afscheid van 124-voudig international’

Ragnar Klavan gaat Liverpool verlaten. Diverse Italiaanse media, waaronder Sky Italia, melden dat de centrale verdediger voor een transfer naar Cagliari staat. De club op Sardinië zou twee miljoen euro willen betalen.

De onderhandelingen zijn vergevorderd en enkel details lijken de 32-jarige Klavan nog van Cagliari te scheiden. De linkspoot heeft op Anfield nog maar een contract voor één seizoen en moet deze zomer, of anders in de winter, verkocht worden zodat hij nog een transfersom oplevert. Klavan speelt sinds 2016 voor the Reds.

De 124-voudig international van Estland kwam destijds voor ongeveer vijf miljoen euro over van FC Augsburg en speelde tot dusverre 53 wedstrijden voor het Liverpool van manager Jürgen Klopp. Daarin was hij goed voor twee doelpunten. Klavan kwam eerder uit voor AZ, Heracles Almelo, Flora, Valerenga, Viljandi en Elva.

Voor het Cagliari van trainer Rolando Maran, dat de eerste competitiewedstrijd tegen Empoli speelt, zou Klavan de zevende aanwinst van deze zomer kunnen worden. I Rossoblu versterkten zich al met Leonardo Pavoletti, Lucas Castro, Filip Bradaric, Alberto Cerri, Darijo Srna en Simone Aresti.