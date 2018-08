‘AC Milan huurt Milinkovic-Savic en betaalt veertig miljoen euro’

Het lijkt erop dat Sergej Milinkovic-Savic in de slotfase van de transferperiode nog gaat vertrekken bij Lazio. De markt in Italië is tot vrijdagavond open en volgens Il Sole 24 Ore is Milinkovic-Savic op weg naar AC Milan. I Rossoneri gaan de middenvelder naar verluidt voor één seizoen huren.

De club van trainer Gennaro Gattuso betaalt daar veertig miljoen euro voor en krijgt een optie tot koop. Het is onduidelijk of het hierbij gaat om een verplicht te activeren clausule. De directeuren Leonardo en Paolo Maldini vergaderden donderdag de hele dag op de burelen van Milan en zouden voor vrijdag zelfs een medische keuring hebben ingepland.

Volgens de eerder aangehaalde krant is het goed mogelijk dat deze keuring bedoeld is voor de 23-jarige Milinkovic-Savic, die sinds de zomer van 2015 in Stadio Olimpico speelt. Eerder voetbalde de in Spanje geboren Serviër, zeven interlands, voor KRC Genk, Vojvodina Novi Sad en Grazer AK. Zijn contract in Rome loopt nog tot medio 2022 door.

Lazio hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van 120 miljoen euro. Voorzitter Claudio Lotito hoopte clubs als Real Madrid, Juventus, Manchester United en Paris Saint-Germain te bewegen om tegen elkaar op te bieden, maar dat lijkt nauwelijks te zijn gebeurd. AC Milan is ook nog bezig met de komst van Diego Laxalt van Genoa en Samu Castillejo van Villarreal.