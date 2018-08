‘Qua aannames en balbehandeling is Van Persie een wereldtopper’

Aschraf El Mahdioui geniet met volle teugen. Hij schakelde met zijn AS Trencín donderdagavond Feyenoord uit, een prestatie die ‘niemand’ in Nederland waarschijnlijk had verwacht. De middenvelder erkent in een interview met Omnisport echter dat Feyenoord veel vaker had kunnen scoren. De video is hieronder te bekijken.