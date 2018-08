Berghuis na uitschakeling: ‘Of ik schaamte voel? Hoezo dan?’

Feyenoord is na donderdag klaar in de Europa League. De Rotterdammers stapten enigszins met een goed gevoel van het veld omdat zij kans op kans stapelden tegen AS Trencín, al werd slechts één mogelijkheid benut: 1-1. Steven Berghuis wil niet in het negatieve blijven hangen, zo vertelde hij aan de NOS.

“Of ik schaamte voel? Hoezo dan?”, aldus de buitenspeler na afloop van de wedstrijd in De Kuip. “De manier waarop we speelden was goed.” Dat Feyenoord slechts één keer scoorde tegen de tegenstander uit Slowakije, wijt de international van het Nederlands elftal aan ‘pech’.

“Natuurlijk is het een klap. Maar ik heb alles erin gestopt wat ik in me heb. Buiten het voetbal en binnen het veld. Soms win je, soms verlies je. Het is pijnlijk, maar toch ook wel verdiend dat Trencín doorgaat.”

De 26-jarige Berghuis speelde donderdag zijn 83e wedstrijd voor Feyenoord. Daarin was de linkspoot goed voor 31 doelpunten en 24 assists. Met de club van trainer Giovanni van Bronckhorst moet hij zich nu richten op de competitie en de KNVB-Beker. Komende zondag wacht het thuisduel met Excelsior.