Van Bronckhorst geeft ‘opvallend statement’ af aan Amrabat

Feyenoord speelde donderdagavond met 1-1 gelijk tegen AS Trencín en dat was niet voldoende om de play-offronde van de Europa League te bereiken. De Telegraaf schrijft dat de Rotterdammers het duel ‘als basis’ moeten gebruiken om in de Eredivisie een hoger niveau te halen dan men dit seizoen tot dusverre heeft bereikt.

Giovanni van Bronckhorst heeft bovendien een opvallend ‘statement’ afgegeven, zo stelt de krant. “Wie oplette zag een bijna sensationeel jonge reservebank, waarop behalve voor Jean-Paul Boëtius ook geen plek meer was voor Sofyan Amrabat. De vorig jaar van FC Utrecht gekochte middenvelder lijkt net zo uit de gratie geraakt als Boëtius.”

Feyenoord nam Amrabat vorig jaar zomer over van FC Utrecht. De zevenvoudig A-international van Marokko tekende een contract tot de zomer van 2021 in De Kuip en kostte naar verluidt ongeveer vier miljoen euro. Tot dusverre speelde de 21-jarige Amrabat 33 wedstrijden in het eerste elftal en daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

Het lijkt er volgens De Telegraaf op dat Van Bronckhorst ‘liever’ verdergaat met de jeugd; zo bracht hij tegen Trencín de achttienjarige Lutsharel Geertruida, de negentienjarige Dylan Vente en de zeventienjarige Wouter Burger binnen de lijnen. Bovendien zaten Mo Hankouri, Luis Sinisterra en Justin Bijlow op de bank. Laatstgenoemde is in de Eredivisie de eerste doelman.