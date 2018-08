Van Bronckhorst: ‘Ik kan mijn spelers niets kwalijk nemen’

Giovanni van Bronckhorst is trots op de veerkracht die zijn spelers hebben getoond. Feyenoord was door de 4-0 nederlaag tegen AS Trencín zo goed als uitgeschakeld, maar probeerde donderdag toch nog om het beste van de return (1-1) te maken.

“We scoren niet en dat is het enige wat je niet goed doet. Voor de rest geen enkel negatief woord over mijn team”, aldus de trainer voor de camera van FOX Sports. “Dit is voetbal. Het is zuur dat het vandaag gebeurt, dat je zoveel kansen creëert en zo goed speelt... De manier waarop wij in deze fase op het veld stonden, was de enige manier hoe je er voor moest gaan.”

“En dat in combinatie met het publiek dat fantastisch was. Dan maak je kans, maar die heb je niet gegrepen. Maar we zijn er wel erg dichtbij geweest, vind ik.” De vroege gelijkmaker van Trencín vormde ‘een tikje’ voor het moraal van Feyenoord, erkende Van Bronckhorst: “Maar we zijn daarna gewoon verdergegaan. Ik kan mijn spelers niets kwalijk nemen.”

Kenneth Vermeer stond weer eens in de basis bij Feyenoord en vond dat zijn medespelers ‘een goede wedstrijd’ hebben gespeeld: “Ze hadden een engeltje op hun schouder. Ik begreep dat we een penalty hadden moeten krijgen, maar dat zit dan niet mee. We hebben er als team alles aan gedaan”, aldus de doelman.