Luxemburgers zorgen voor enorme stunt; Gerrard blijft foutloos

F91 Dudelange heeft voor een stunt van jewelste gezorgd. De club uit Luxemburg kwalificeerde zich nog nooit voor de groepsfase van de Europa League, maar is nu nog slechts één ronde verwijderd van het hoofdtoernooi. Dudelange schakelde donderdag namelijk Legia Warschau uit, de regerend kampioen van Polen.

Dudelange won vorige week donderdag met 1-2, maar in Polen hield vrijwel iedereen er rekening mee dat Legia de opgelopen schade in de return zou herstellen. In de beginfase ging het echter al mis: na zeven minuten ontving Patrick Stumpf de bal na een counter van Dave Turpel en schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Tien minuten later lag de bal opnieuw achter Arkadiusz Malarz.

Middenvelder Stélvio Cruz scoorde na voorbereidend werk van Turpel en daarmee leek het geloof bij Legia definitief te verdwijnen: 2-0. Via een intikker van José Kanté werd het na ruim een half uur voetballen weer spannend, maar verder kwam het Legia van de Portugese trainer Sá Pinto niet meer. In de blessuretijd pakte Michal Kucharzyuk nog een rode kaart.

NK Maribor - Rangers FC 0-0

Steven Gerrard is zijn trainersavontuur uitstekend van start gegaan. Rangers FC pakte in de competitie in de eerste twee speelrondes vier punten en schakelde in de kwalificatiereeks van de Europa League FC Shkupi en NK Osijek uit. Daar kwam NK Maribor donderdag bij, want na de 3-1 overwinning in Glasgow werd het in Slovenië 0-0. Maribor had de zege voor het grijpen, maar in de negentigste minuut keerde Allan McGregor een strafschop van Marcos Tavares. In de volgende ronde treft het Rangers van Gerrard het Russische FK Ufa.