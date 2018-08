Zenit scoort acht keer en voltooit bizarre comeback in Europa League

Besiktas is aan uitschakeling ontsnapt. De Zwarte Adelaars verloren donderdag met 2-1 van LASK en na de 1-0 zege in eigen huis was de uitgoal uiteindelijk voldoende om de play-offronde van de Europa League te bereiken. Zenit Sint-Petersburg is evenmin uitgespeeld. De Russen maakten een 4-0 nederlaag na verlenging goed tegen Dinamo Minsk en wonnen met liefst 8-1.

Zenit Sint-Petersburg - Dinamo Minsk 8-1

Zenit had in Wit-Rusland met 4-0 verloren en slaagde erin om die nederlaag binnen negentig minuten weg te poetsen. Leandro Paredes scoorde uit een vrije trap en in het laatste kwart zorgden Christian Noboa (vrije trap) en tweemaal Artem Dzyuba voor de 4-0. Tussendoor had Paredes zijn tweede gele kaart ontvangen. Met tien tegen elf leek Zenit in de verlenging niet opgewassen te zijn tegen Dinamo Minsk. Middenvelder Seidu Yahaya maakte na 99 minuten namelijk de 4-1 en daardoor moest het Zenit van trainer Sergei Semak twee keer scoren. Daartoe was de koploper van de Russische competitie in staat, want invaller Sebastián Driussi scoorde uit een rebound en Dzyuba completeerde uit een strafschop zijn hattrick. In blessuretijd werd het zelfs 7-1 en 8-1: Robert Mak scoorde vanaf elf meter en maakte later ook zijn tweede.

LASK - Besiktas 2-1

Besiktas rekende in de tweede voorronde af met B36 Tórshavn en scoorde in die duels in totaal acht keer. Tegen de tegenstander uit het Oostenrijkse Linz had men in principe geen treffers meer nodig, maar men kreeg er twee tegen. Linksbuiten Joao Victor opende vlak voor rust de score en halverwege het tweede bedrijf tekende rechtshalf Dominik Frieser voor de margeverdubbeling. Besiktas, met Jeremain Lens en Ryan Babel op de flanken, slaagde er maar niet in om nog wat terug te doen. Besiktas, dat zondag met 2-1 van Akhisar won, sloeg uiteindelijk in de negentigste minuut toe door toedoen van invaller Álvaro Negredo. Hij kreeg bij het vieren van zijn doelpunt zijn tweede gele kaart, maar zal daar vermoedelijk niet om malen.