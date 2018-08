Aanvoerder Jong Ajax leeft in onzekerheid: ‘Ik ga sowieso naar Limburg’

Dani de Wit draagt aankomend seizoen de aanvoerdersband bij Jong Ajax in Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige middenvelder is de opvolger van Leon Bergsma, die deze zomer naar AZ verkaste. De Wit laat op de officiële website van Ajax weten trots te zijn op zijn benoeming.

"Ik denk dat het een mooie bevestiging is van wat ik aan het doen ben en van wat ik vorig jaar heb laten zien. Het is alleen maar positief", zo vertelt hij. De Wit onderhoudt naar eigen zeggen een goede relatie met trainer Michael Reiziger en diens assistent Winston Bogarde. "De band met Reiziger, Bogarde en de spelers is goed. Daarvoor ben ik denk ik tot aanvoerder benoemd. Ik probeer iedereen te stimuleren en mee te nemen in het veld. Ook op de training. Ik ben vaak luid. Op De Toekomst zullen ze mij vorig jaar ook wel hebben gehoord, haha. Of ik een band om heb of niet, dat maakt dan niet uit."

De Wit was vorig seizoen een van de grote uitblinkers bij Jong Ajax, dat landskampioen werd in de Eerste Divisie. Hij speelde 33 wedstrijden en wist daarin 13 doelpunten en 5 assists aan te tekenen. De aanvallende middenvelder werd in het competitieslot echter ook regelmatig bij de wedstrijdselectie van het eerste gehaald door Erik ten Hag en de kans bestaat dat dat dit seizoen opnieuw het geval zal zijn.

Daardoor is het niet uitgesloten dat De Wit bepaalde wedstrijden van de beloften aan zich voorbij moet laten gaan. "Het kan ook dat ik moet aansluiten bij het eerste", erkent hij. Jong Ajax begint het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. De Wit weet nog niet of hij dan van de partij zal zijn. "Ik ga sowieso naar Limburg. Vrijdag of zaterdag, of allebei, maar ik ga sowieso die kant op", besluit hij lachend, refererend naar het uitduel van Ajax zaterdag bij VVV-Venlo.