Barcelona verdient minimaal zes miljoen aan verkoop van Braziliaan

Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, vervolgt zijn loopbaan in de Serie A. Sassuolo maakt bekend dat men de centrale verdediger heeft overgenomen van Barcelona, maar de club uit Catalonië behoudt wel het recht om de Braziliaan terug te kopen. Het is niet bekend voor hoeveel jaar Marlon heeft getekend.

Marlon kwam woensdagavond aan in Sassuolo en werd een dag later medisch gekeurd. I Neroverdi betalen zes miljoen euro en als Marlon vijftig wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever speelt, ontvangt Barcelona nog eens zes miljoen. Hiernaast ontvangt Barcelona van vijftig procent van het transferbedrag wanneer Marlon in de toekomst opnieuw verhuist.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Aug 2018 om 11:19 (PDT)

“Ik had veel aanbiedingen op tafel liggen, maar Sassuolo wilde mij meer dan wie dan ook”, vertelde Marlon woensdag in een interview met Sky Italia. Hij zei dat hij zich heeft laten adviseren door Mario Balotelli: “Ik ben erg blij. Ik heb er met Balotelli over gesproken en hij zei geweldige dingen over Sassuolo, hij heeft mij de club echt aangeraden.”

Marlon werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met clubs als Galatasaray, Newcastle United en Schalke 04, maar gaat zijn loopbaan dus voortzetten in Italië. Hij stond sinds vorig jaar zomer onder contract in het Camp Nou, maar speelde slechts drie wedstrijden in het eerste elftal. Marlon kwam op huurbasis voor OGC Nice in 27 duels in actie.