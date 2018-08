Napoli versterkt zich met door Atlético en Bayern begeerd toptalent

Napoli heeft zich versterkt met een van de grootste talenten op de Europese velden. Diverse Griekse media, waaronder Gazzetta, verzekeren donderdagavond namelijk dat de Serie A-club de pas zeventienjarige Georgios Vrakas heeft overgenomen van PAOK Saloniki.

Vrakas is een creatieve, aanvallende middenvelder die ook op het lijstje van clubs als Atlético Madrid en Bayern München stond. Hij maakte in november 2017 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste van PAOK en geldt daarmee als de op één na jongste debutant ooit van de Griekse grootmacht, na Apostolos Tsourelas.

Vrakasz wist echter vooral te imponeren in het elftal van Griekenland voor spelers tot zeventien jaar: in zijn laatste zeven interlands was het toptalent goed voor drie doelpunten en twee assists. Hij heeft naar verluidt voor vijf seizoenen getekend in Stadio San Paolo en zal in eerste instantie aansluiten bij de jeugd.

Napoli versterkte zich eerder deze zomer al met Fabián Ruiz, Simone Verdi, Kévin Malcuit, Vinícius Morais, Amin Younes, Amato Ciciretti, Alex Meret en Orestis Karnezis. Daarnaast werd Carlo Ancelotti aangesteld als opvolger van de inmiddels naar Chelsea vertrokken Maurizio Sarri.