AC Milan slaat dubbelslag en neemt afscheid van Bacca

AC Milan kan Carlos Bacca van de loonlijst schrappen. De 31-jarige spits uit Colombia maakt per direct de overstap naar Villarreal, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Milan meldt tegelijkertijd dat het Samuel Castillejo heeft overgenomen van de Spaanse club. Daarnaast maken i Rossoneri de komst van Diego Laxalt wereldkundig, die wordt overgenomen van Genoa.

Villarreal ontvangt naar verluidt ongeveer achttien miljoen euro plus Bacca voor de 23-jarige rechtsbuiten. Zodoende scheiden de wegen van Milan en Bacca na drie seizoenen. De aanvaller werd in de zomer van 2015 voor liefst dertig miljoen euro weggehaald bij Sevilla, maar slaagde er na een sterk debuutjaar uiteindelijk niet meer in zijn plaats te behouden. In het seizoen 2015/16 was hij in 43 officiële wedstrijden goed voor 20 doelpunten en 4 assists, maar in zijn tweede jaar kwam hij uiteindelijk niet verder dan 14 treffers en 5 assists in 33 optredens.

Villarreal is geen onbekende club voor Bacca, want Milan stalde de 48-voudig Colombiaans international vorig seizoen al op huurbasis bij de Spaanse subtopper. Hij wist in 43 duels 18 doelpunten en 7 assists aan te tekenen en hielp El Submarino Amarillo daarmee aan een verdienstelijke vijfde plaats in LaLiga. Bacca werd donderdagmiddag gekeurd door Villarreal en heeft zich volgens diverse Italiaanse media, waaronder Sky Italia, voor vier seizoenen verbonden aan de club.

De spits zal echter niet zoals afgelopen seizoen een kleedkamer delen met Castillejo. Laatstgenoemde laat Villarreal namelijk op zijn beurt achter zich voor een avontuur bij Milan. De flankspeler doorliep de jeugdopleiding van Málaga en werd drie jaar geleden voor ongeveer acht miljoen euro aangetrokken door Villarreal. Castillejo, jeugdinternational van Spanje, kwam uiteindelijk tot 11 doelpunten en 15 assists in 127 wedstrijden voor Villarreal. Het grootste deel van die productie (6 treffers en 7 assists) liet hij afgelopen seizoen aantekenen.

Naar verluidt betaalt AC Milan veertien miljoen euro plus vier miljoen aan variabelen voor Laxalt, terwijl Gianluca Lapadula de omgekeerde weg bewandelt. De Uruguayaans international, die zowel als linksback als linkermiddenvelder kan fungeren, lag nog tot medio 2022 vast bij Genoa. De tienvoudig A-international maakte het afgelopen WK een goede indruk in het shirt van Uruguay, waardoor verschillende clubs interesse in hem hadden. Onder meer Zenit Sint-Petersburg was in de markt om Laxalt te strikken, waarbij er eveneens werd gesproken over een bedrag van circa achttien miljoen euro, maar uiteindelijk heeft Milan de deal beklonken.

Laxalt speelde sinds de zomer van 2016 definitief voor Genoa, nadat de Italiaanse club 5,8 miljoen euro had overgemaakt aan Internazionale. De Uruguayaan heeft nooit een wedstrijd gespeeld voor Inter, aangezien de topclub Laxalt gelijk verhuurde aan Genoa. In totaal speelde de 25-jarige linkspoot 117 wedstrijden voor Genoa, met 8 treffers en 12 assists als resultaat. Laxalt en Castillejo zijn na onder anderen Mattia Caldara, Gonzalo Higuaín en Tiemoué Bakayoko de volgende grote zomeraanwinsten voor Milan.