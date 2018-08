Arsenal leent ‘nieuwe Tony Adams’ voor derde keer uit

Krystian Bielik gaat ervaring proberen op te doen bij Charlton Athletic. De club uit de League One maakt bekend dat men de negentienjarige centrale verdediger annex middenvelder dit seizoen huurt van Arsenal. Bielik heeft in het Emirates Stadium nog een contract dat tot medio 2020 doorloopt.

Bielik is de vierde zomeraanwinst voor het team van manager Lee Bowyer, want men legde eerder Lyle Taylor, Darren Pratley en Jed Steer vast. “Deze club heeft een groot stadion, een massive stadion. Ik wist niet hoe groot het was. Het ziet er goed uit en ik kijk ernaar uit om hier te spelen en om mijn best hier te doen”, aldus de Pool.

“Ik wil iedereen hier laten zien dat ik kan voetballen. Dit is een goede kans voor mij om te spelen, want ik weet dat ik hier in de gaten gehouden zal worden en dat ik onder druk sta. Dat is ook waar ik van houd. Ik wil hier mijn best gaan doen.” Bielik, international van Jong Polen, maakte in de winter van 2015 de overstap van Legia Warschau naar Arsenal.

The Gunners betaalden circa drie miljoen euro, maar tot dusverre speelde Bielik slechts twee wedstrijden in het eerste elftal van de club uit Londen. ‘De nieuwe Tony Adams’, zoals hij door enkele tabloids werd genoemd, werd in januari 2017 verhuurd aan Birmingham City en kwam later op huurbasis uit voor Walsall.