Manchester City laat miljoenenaankoop naar Catalonië vertrekken

Patrick Roberts heeft Manchester City opnieuw op huurbasis verlaten. De 21-jarige rechtsbuiten speelt dit seizoen voor Girona, dat uitkomt op het hoogste niveau van Spanje. De afgelopen tweeënhalf jaar verdedigde Roberts de kleuren van Celtic.

De voormalig jeugdinternational van Engeland maakte in de zomer van 2015 voor minimaal zeven miljoen euro de overstap van Fulham naar Manchester City, maar kwam nog niet in de plannen van de manager voor. Hij vertrok op huurbasis naar Celtic en speelde daar 78 wedstrijden. Daarin was Roberts goed voor 18 doelpunten en 26 assists.

Roberts, die in het seizoen 2013/14 bij Fulham in de Premier League debuteerde, speelde in totaal 22 officiële duels voor the Cottagers. Scoren deed hij daarin niet. Wel was hij goed voor twee assists. De tiener werd ook begeerd door Manchester United en Liverpool, maar koos dus voor een vervolg in het Etihad Stadium.

Roberts ligt in dat stadion nog tot medio 2020 vast, maar voorlopig voetbalt hij dus voor Girona. De club uit Catalonië, die getraind wordt door Eusebio, speelt vrijdagavond tegen Real Valladolid en versterkte zich eerder deze zomer met stopper Marc Muniesa en linksback Johan Mojica.