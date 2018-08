‘Emery heeft minstens drie of vier transferwindows nodig’

Ian Wright neemt het op voor Unai Emery. Meerdere oud-spelers van Arsenal hebben zich kritisch uitgelaten over de trainer van Arsenal, die in zijn debuutwedstrijd in de Premier League met 0-2 verloor van Manchester City. Volgens Wright is Manchester City echter een klasse apart en verdient Emery de tijd om de ploeg van Arsenal naar zijn hand te zetten.

Hoewel de transfermarkt is gesloten, is de selectie van Arsenal volgens Wright nog niet af. De Londenaren haalden Stephan Lichtsteiner, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos, Lucas Torreira en Mattéo Guendouzi deze zomer binnen. "Unai Emery heeft minstens drie of vier transferwindows nodig. Als dat neerkomt op twee seizoenen, geef hem dan twee seizoenen", stelt Wright voor in gesprek met Omnisport. "We hebben ruim twintig jaar een trainer gehad die fantastisch was voor ons en nu hebben we een nieuwe trainer, die zich heeft bewezen en goed genoeg is om een hoog niveau te bereiken. Waarom zouden we hem niet de tijd geven om dat te doen?"

"Gun hem de tijd om zijn speelstijl te implementeren, ook als dat betekent dat hij drie of vier transferwindows moet wachten op de spelers die hij wil hebben. Pas daarna moeten we over hem oordelen", aldus de voormalig aanvaller, die tussen 1991 en 1998 furore maakte bij Arsenal. The Gunners staan zaterdag opnieuw voor een zware wedstrijd: men gaat op bezoek bij Chelsea. Wright zag dat Chelsea zich snel herstelde van de nederlaag tegen Manchester City in de strijd om de Community Shield, ruim anderhalve week geleden.

"Het wordt een moeilijke wedstrijd. We zagen in de Community Shield hoe Manchester City erin slaagde om Chelsea te ontmantelen. Je moet niet te snel conclusies trekken na de nederlaag van Arsenal, puur vanwege het feit dat Manchester City in staat is om een ploeg te overrompelen en af te straffen", benadrukt hij. "Dat zagen we ook bij Chelsea - Manchester City, maar daarna zagen we een Chelsea dat superieur was aan Huddersfield Town (0-3 zege, red.) en wel het eigen spel kon spelen."