AS Roma haalt ‘sterkere speler dan Malcom’: ‘Hij is een wereldkampioen’

Monchi is blij met de komst van Steven N'Zonzi naar AS Roma. De verdedigende middenvelder, die deze zomer wereldkampioen werd met Frankrijk, kwam voor minstens 26,65 miljoen euro over van Sevilla. Volgens Monchi is N'Zonzi een betere aankoop dan Malcom was geweest; Roma greep vorige maand op het laatste moment naast de aanvaller.

Na het mislopen van Malcom, die naar Barcelona verkaste, kondigde technisch directeur Monchi aan een 'soortgelijke of betere' speler te zullen halen. "Maar niet per se op dezelfde positie", voegt hij daar donderdag aan toe op een persconferentie van Roma. "Is een wereldkampioen niet sterker dan Malcom? Ik vind Steven beter dan Malcom."

"Tien dagen geleden was het financieel nog onmogelijk om Steven binnen te halen, maar vanwege de wens van zijn zaakwaarnemer, die ook zijn vader is, en de inzet van de club is het gelukt", aldus Monchi. Het bedrag van 26,65 miljoen euro dat Roma betaalde voor de controleur kan nog met 4 miljoen euro oplopen. Hij lag nog tot medio 2020 vast in Andalusië.

Directeur Monchi heeft deze zomer al veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen. De sportbestuurder heeft al tientallen miljoenen euro’s gespendeerd aan verschillende aanwinsten. Onder anderen Justin Kluivert (AS Roma), Javier Pastore (Paris Saint-Germain) en Robin Olsen (FC Kopenhagen) zijn gehaald deze zomer.