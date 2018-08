Rienstra: ‘Dat was op een halfuurtje van de Gazastrook, het voelde niet goed’

Ben Rienstra werd woensdag gepresenteerd als nieuwste aanwinst van sc Heerenveen. De middenvelder kwam over van AZ en tekende een contract voor drie seizoenen in het Abe Lenstra Stadion.. Volgens het Friesch Dagblad was Heerenveen niet de enige optie voor Rienstra: er waren zeven Nederlandse clubs geïnteresseerd en er was er nog meer interesse vanuit het buitenland.

Het Israëlische Hapoel Beer Sheva had bijvoorbeeld belangstelling. "Dat was op een halfuurtje rijden van de Gazastrook. Dat voelde niet goed", geeft Rienstra aan. "Ik had voor mezelf wel een lijstje gemaakt en dat met mijn familie besproken. Ik wilde alleen naar het buitenland als het goed voelde, als het veilig was en we daar goed konden wonen. En ik wilde niet naar een land waar ze niet goed betaalden."

Uiteindelijk kreeg Rienstra van zijn vader te horen dat Heerenveen belangstelling had. "Dat is in potentie een van de grote clubs in Nederland achter de top drie, met een van de mooiste stadions. Daar hoef je niet lang over na te denken", geeft hij aan. De 28-jarige aankoop gaat ervan uit dat hij veel aan spelen zal toekomen. "Heerenveen heeft ook goede middenvelders, maar het zijn andere types dan ik. Er is er niet eentje die vergelijkbaar is met mij. Ik ben een typische box-to-box speler; van het ene strafschopgebied naar het andere."