Woede over plan van LaLiga: ‘Spelers zijn geen wisselgeld’

De spelersvakbond in Spanje (AFE) komt in opstand tegen het plan om wedstrijden in LaLiga af te werken in Noord-Amerika. Donderdag maakte de competitieorganisator bekend dat er een overeenkomst is gesloten met het Amerikaanse Relevant Sports voor de duur van vijftien jaar, waarbij het de bedoeling is dat enkele wedstrijden in Canada en de Verenigde Staten worden gespeeld.

De verwachting is dat vooral topclubs Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid af en toe naar Noord-Amerika gaan afreizen. Vermoedelijk wordt de eerste wedstrijd aldaar komende winter al gespeeld, mogelijk in Miami. De AFE betreurt het feit dat men niet betrokken was bij de plannen en spreekt van een negatieve impact op de spelers en de supporters. "De AFE heeft sterke bezwaren tegen het plan om wedstrijden in de VS te spelen."

"Zoals gebruikelijk heeft LaLiga de mening van spelers naast zich neergelegd en een keuze gemaakt waar alleen zijzelf iets aan hebben. Er wordt geen rekening gehouden met de gezondheid van de spelers of mogelijke risico's, en nog minder met de wil van de supporters", schrijft de AFE in een statement. Voorzitter David Aganzo vult aan: "Voetballers zijn geen wisselgeld dat je kunt inzetten om derden te bevoordelen."

De overeenkomst met Relevant Sports loopt vijftien seizoenen en gaat per direct in. De poging van LaLiga wordt gezien als een kans om de Premier League bij te benen. “Als de NBA en de NFL buiten hun territorium mogen spelen, waarom de Spaanse competitie dan niet?”, aldus Javier Tebas, voorzitter van LaLiga.