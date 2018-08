FOX Sports overtreedt mediawet: Vitesse en Feyenoord achter decoder

De wedstrijden van Feyenoord en Vitesse in de derde voorronde van de Europa League worden donderdagavond respectievelijk uitgezonden op FOX Sports 1 en 2. Ze zitten achter de decoder en daarmee overtreedt FOX de mediawet, bevestigen het Commissariaat van de Media en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan De Gelderlander.

Voetbalfans hebben het recht om de wedstrijden Feyenoord - AS Trencín en FC Basel - Vitesse op een open kanaal te zien, maar dat is nu niet het geval. Alle wedstrijden van de Europa League én de Champions League staan op de zogeheten evenementenlijst, wat betekent dat ze uitgezonden moeten worden op een open kanaal dat minstens 75 procent van alle huishoudens in Nederland moet bereiken. Van extra betaling mag geen sprake zijn: de duels dienen 'een nationaal belang'.

FOX beschikt over een open kanaal, waar vooral series op worden uitgezonden. Het is onbekend of de zender nog maatregelen treft voor de wedstrijd. Volgens woordvoerder Sander van Dam van het ministerie van OCW zijn er twee opties. "Ze moeten de wedstrijden dus op hun open kanaal uitzenden óf het betaalkanaal open zetten voor iedereen." Het Commissariaat voor de Media kan nog niet zeggen of FOX een reprimande te wachten staat.

In 2016 werd Ziggo Sport door het Commissariaat op de vingers getikt, omdat de wedstrijden in de voorronde van de Champions League onvoldoende landelijke dekking hadden. Een jaar later werd een wedstrijd tussen Ajax en OGC Nice ook uitgezonden op Eurosport, omdat de zenders samen wel voldoende landelijke dekking hadden. De mediawaakhond oordeelt altijd pas achteraf of er een reprimande moet volgen.